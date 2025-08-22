Заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отказе Украины идти на территориальные уступки является словоблудием. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, украинские власти делают подобные заявления с целью выторговать для себя как можно больше преференций на переговорах об урегулировании конфликта.

«Его заявление — это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо», — сказал Рогов. Он подчеркнул, что жители новых российских регионов уже сделали свой выбор, который является окончательным и бесповоротным.

Ранее Ермак заявил, что Украина не планирует проводить референдум по территориальным уступкам Москве. Он выразил уверенность, что вопрос о территориях может быть разрешен только в результате переговоров президентов России и Украины.