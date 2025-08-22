В Госдуме назвали интригой место встречи России и Украины

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что место будущего саммита Россия — Украина остается интригой, а окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Парламентарий подтвердил готовность Будапешта предоставить площадку для переговоров, но отметил, что возможны неожиданные варианты — как это произошло с выбором Анкориджа для российско-американского саммита.

«До последнего у нас интрига, и в какой-то момент мы можем удивиться... Самое главное, чтобы встреча состоялась, но решать вопрос будет Россия», — подчеркнул Колесник.

Депутат выразил сомнение в легитимности Владимира Зеленского, чьи президентские полномочия истекли, предположив, что Запад будет настаивать на участии украинской делегации вместо единоличного представительства.

The Guardian утверждает, что Трамп может отстраниться от переговоров по Украине

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. После нее президент США принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

