Сальдо заявил об исторической принадлежности Херсонской области России

Правобережье Херсонской области должно остаться в составе России после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Он отметил, что Кинбурнская коcа и правый берег реки Днепр в Херсонской области вместе с областным центром Херсоном являются территорией Российской Федерации. По его словам, «разговор о том, что он [Херсон] может быть не русским — это просто разговор».

Сальдо сравнил Днепр с Берлинской стеной

Ранее президент России Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью страны.