СМИ сообщили о возможных уступках со стороны России в сделке с Украиной

Россия рассматривает возможность территориальных уступок Украине в рамках возможных мирных договоренностей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Они рассказали, что российская сторона в рамках мирной сделки готова передать Украине подконтрольные Москве «небольшие части» Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Собеседники агентства утверждают, что данные условия были предложены президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита на Аляске.

В публикации отмечается, что российский лидер придерживается своих предыдущих требований о том, чтобы Украина отказалась от планов на вступление в НАТО, юридическое обязательство Североатлантического альянса о нерасширении на Восток, ограничение численности украинской армии и неразмещение войск государств Запада на Украине в составе миротворческих сил.

15 августа на Аляске Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.