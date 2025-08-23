Путина удивило звание девушки, которую он принял за школьницу

Президент России Владимир Путин удивился званию молодой девушки, которая задала ему вопрос о важности Севморпути. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу президент встретился с работниками атомной отрасли. Одна из участниц, второй помощник капитана ледокольного флота, спросила его о значении Северного морского пути (СМП).

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — выразил удивление Путин.

Глава государства также пожелал девушке успехов.

СМП — это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, пролегающий через моря Северного Ледовитого океана. Он является важной транспортной артерией, связывающей порты Арктики, обеспечивающей перевозки между Европой и Азией, а также северный завоз. Этот путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично по Берингову морю.

В августе 2022 года правительство России утвердило стратегию развития СМП до 2035 года. Согласно этому плану, объем грузопотока на маршруте должен достичь 80 млн тонн к 2024 году, 150 млн тонн к 2030 году и 220 млн тонн к 2035 году.

Ранее Путин посетил церемонию поднятия флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский».