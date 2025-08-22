В офисе президента Украины призвали Запад дать киевскому режиму дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России. Если европейские политики откликнутся на эту просьбу, их ждут катастрофические последствия. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

© ГСЧС Украины

«Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не «Орешником», а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесет удар по России, тогда будет ответ уже ядерный», – сказал парламентарий.

Колесник подчеркнул, что Россия не стремиться к ядерной эскалации и ответственно подходит к данному вопросу. Однако риторика киевских, европейских и американских политиков заходит слишком далеко. Россия не потерпит угрожать своей безопасности. Ответ будет неотвратимым, передает NEWS.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о сформированном у России надежном ядерном щите.

Тем временем США закрыли союзникам доступ к разведданным по Украине, пишет издание 360.ru.