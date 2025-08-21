Россия вышла из разбирательства из-за задержания украинских кораблей в 2018 году

Россия вышла из арбитражного процесса ООН, который разбирал инцидент с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в российском МИД, такое решение было принято из-за «нелегитимного состава» трибунала, а также нарушениях при разбирательстве. Там также добавили, что никакое решение процесса не будет принято Москвой.

«Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала», — сообщили в МИД России.

Напомним, что в ноябре 2018 года три украинских военных корабля вошли в российскую акваторию Черного моря и двинулись к Керченскому проливу. После этого российские силы осуществили задержание кораблей. В 2019 году Украина подала в Международный арбитраж в Гааге иск против действий России — по мнению Киева, Москва нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В свою очередь, российская сторона подала юрисдикционные возражения.