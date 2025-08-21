В США заявили о почти "разорванных" переговорах из-за требований Лаврова

Переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности для Украины "фактически разорваны". Такую жесткую и весьма спорную оценку дает агентство Bloomberg, анализируя требования главы МИД РФ Сергея Лаврова ключевой роли для Москвы в будущей системе безопасности для Украины. Ссылается агентство на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

При этом ранее американские СМИ писали, что план Европы состоит в том, чтобы переговоры сорвать и обвинить Россию.

«Отпор Лаврова по гарантиям безопасности фактически разорвал переговоры России с США», — цитирует издание своего собеседника.

Причиной называется требование Москвы, чтобы любые гарантии основывались на принципе «неделимой безопасности», что подразумевает участие и право голоса самой России. В Европе сразу заявили, как и ожидалось, что Россия саботирует процесс и пытается превратить идею защиты Украины в бессмысленную формальность.

Европейцы также высказывают опасения, что Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от гарантий безопасности для Украины и снизить уровень встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, чтобы избежать новых санкций США.

При этом ранее Владимир Зеленский жестко отверг возможность участия в гарантиях стран, не оказавших реальной помощи. В частности, он выступил против предложения России об участии Китая.

Таким образом, пишет Bloomberg, дипломатическая инициатива, которая подавалась как прорыв после саммита Трампа и Путина, оказалась на грани срыва из-за непримиримой позиции сторон.