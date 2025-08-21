В России высказались о месте проведения саммита с Украиной

Вариантов мест для проведения саммита России и Украины много, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О площадке для переговоров двух стран о высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Будапешт в случае необходимости готов предоставить площадку для встречи сторон.

Где встречаться сторонам, будет решать президент России Владимир Путин, полагает депутат.

«А вы знаете, что до последнего у нас интрига, и в какой-то момент мы можем удивиться, потому что как Анкоридж появился в последний момент на Аляске — никто этого не ожидал — здесь, я думаю, будет такая же история. Самое главное, чтобы встреча состоялась, но решать вопрос, я думаю, все равно будет Россия. Без России ни единого вопроса решить невозможно», — поделился Колесник.

Парламентарий предположил, что западные партнеры будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к тому, чтобы он выставил какую-то делегацию, потому что смысла встречаться с ним нет в силу нелегитимности.

«Человек нелегитимен. Он как кто там будет присутствовать? Как человек, который придумал что он президент? Все сроки прошли, уже скоро два года. Поэтому да, будут делегации встречаться, ну, а где будут — думаю, основную волю в определении места будет играть Россия. Хотя Будапешт — место неплохое, [президент Венгрии Виктор] Орбан — человек, во всяком случае, здравомыслящий», — заключил политик.

До этого Зеленский объявил, что его двусторонняя встреча с Путиным должна пройти в нейтральной Европе. В качестве примеров он привел Швейцарию и Австрию, которые не являются членами НАТО.