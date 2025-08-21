Путин принял главу МИД Индии Джайшанкара в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Министерства иностранных дел (МИД) Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы руководителя государства.

Президент 18 августа провел ряд международных телефонных звонков, в ходе которых рассказах собеседникам об итогах переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Так, Путин созвонился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Кроме того, состоялся телефонный разговор между главой российского государства и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Он поделился оценками итогов российско-американской встречи в Анкоридже.

Владимир Путин созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики обсудили саммит на Аляске. Глава индийского правительства также отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с российским президентом в ближайшее время.

Днем ранее российский лидер также провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы они также обсудили визит Путина на Аляску. Кроме того, они обсудили вопросы двусторонних отношений Минска и Москвы.