Об истинной независимости Украины можно будет говорить только в том случае, когда там «прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

© РИА Новости

Захарова напомнила, что 24 августа Украина будет отмечать так называемый День независимости. В этот день в 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости республики. По мнению дипломата, сегодня празднование этой даты является ничем иным, как «танцами на костях украинцев».

«Киевский режим остервенело продолжает геноцид собственного народа, стремясь вытравить его этническую, языковую и духовную идентичность», — отметила Захарова.

Она призвала киевские власти вернуться к истокам собственной государственности, перестать истреблять все русское и остановить «безобразную дискриминацию» Украинской православной церкви.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основания, благодаря которым Украину признали независимым государством, могут исчезнуть, если она откажется от нейтралитета и внеблокового статуса. Он напомнил, что в декларации о национальном суверенитете Украины заявлено о безъядерном, нейтральном, внеблоковом статусе страны. Однако сейчас украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от всех этих характеристик, что, по словам Лаврова, грозит Украине потерей независимости.