Путин присвоил Краснову звание заслуженного юриста России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генпрокурору Игорю Краснову звания заслуженного юриста РФ.

"За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Краснову Игорю Викторовичу - генеральному прокурору Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Краснов занимает должность генерального прокурора РФ с 22 января 2020 года (сменил в должности Юрия Чайку). 22 января 2025 года Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011), а также отмечен Почетной грамотой президента РФ (2014).