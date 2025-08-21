Раскрыты условия возможной передачи Украине Кинбурнской косы

Россия может рассмотреть передачу Кинбурнской косы под контроль Украины, но только после подписания долгосрочного мирного договора и при полном отсутствии военных угроз. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

© Wikipedia.org

«Кинбурнская коса важна с точки зрения обороны Крыма. Она не позволяет противнику иметь свободный проход и ограничивает его передвижение», — пояснил Кнутов.

По его словам, хозяйственное значение у косы сейчас «нулевое».

Эксперт допустил, что если будет подписано долгосрочное мирное соглашение, «то передача территории какого-то серьезного значения для нас не будет иметь». Однако, если исходить из того, что Киев может нарушить договоренности, то России необходимо сохранять контроль над косой, добавил он.

Ранее Владимир Зеленский скептически оценил любые разговоры о возможном возвращении косы в качестве обмена на территории, которые сейчас контролируют ВСУ. На встрече с журналистами он кратко прокомментировал гипотетические уступки со стороны России.