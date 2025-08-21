Лавров: Украина не заинтересована в долгосрочном урегулировании

© МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 21 августа, заявил, что Украина демонстрирует отсутствие интереса к устойчивому и долговременному урегулированию конфликта.

— Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании, — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Он напомнил о позиции советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который, комментируя тему гарантий безопасности, отмечал, что Киев готов согласиться с временной потерей части территорий, однако в обмен на западные гарантии безопасности намерен добиваться санкционного давления и разрушения российской экономики.

Лавров подчеркнул, что подобные цели украинского руководства, поддерживаемые западными странами, противоречат усилиям президента США Дональда Трампа, с которым Москва сотрудничает в поиске стабильных путей урегулирования ситуации, передает РИА Новости.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова рассматривать вариант заморозки конфликта по текущей линии боевого соприкосновения.