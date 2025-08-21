В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

Заморозка конфликта невыгодна России, потому что завтра его могут разморозить, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Украина согласна с заморозкой конфликта и признанием ряда территорий фактически утраченными.

«Дело в том, что заморозка конфликта, насколько я понимаю, и в военном деле, и в политике невыгодна никоим образом. Сегодня его заморозили, завтра разморозили. Я думаю, что это подсказала вот эта коалиция желающих, но не могущих. Тем более [бойцов] ВСУ уже не так много осталось на территории, которая принадлежит России в соответствии с Конституцией», — заметил Колесник.

Зеленский наотрез отказался выводить войска из Донбасса

Также депутат добавил, что условия урегулирования любого конфликта должен диктовать победитель.

«Победителем на сегодняшний день является Россия — и на завтрашний, и на послезавтрашний тоже. Потому что наши войска шаг за шагом продолжают наступательные движения. Поэтому Россия будет диктовать свои условия, а слабые пусть слушают и думают, как им выгоднее. То, что нам невыгодно, делать не будем», — заключил он.

Ранее Подоляк заявил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по линии фронта и признанием ряда территорий фактически утраченными. При этом политик отметил, что после этого Киеву предстоит большая работа через дипломатические и экономические рычаги воздействия, чтобы «вернуть эти территории Украине».