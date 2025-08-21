Польша направила России ноту протеста из-за дрона

МИД Польши направил в посольство России ноту протеста из-за упавшего и взорвавшегося на территории республики дрона.

Об этом заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

«Посольству России была передана нота протеста в связи с событиями возле села Осины», — цитирует его РИА Новости.

Польша вновь заявила о падении российского дрона на своей территории

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране упал и взорвался якобы российский дрон.