Володин выступил с заявлением о гражданах, покинувших Россию

Вячеслав Володин высказался о возвращении уехавших из России граждан.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказал свое мнение о гражданах, покинувших Россию после начала специальной военной операции и желающих вернуться. В публикации на канале в мессенджере Max он заявил, что таким людям следует запретить работать на государственной службе, в муниципальных органах власти и в компаниях с государственным участием.

Володин подчеркнул, что человек, который предал свою страну, не может занимать должности в указанных сферах. По его мнению, такие люди совершили подлый поступок и не должны иметь возможности работать на государство.

Водолацкий: пытающиеся изменить позицию к РФ релоканты остаются предателями

Ранее он сообщил, что президент России Владимир Путин в апреле 2025 года подписал закон, запрещающий иноагентам вести любую образовательную деятельность. Если иноагент работает в школе или университете, он должен быть уволен. Также Совет Федерации поддержал закон об увеличении штрафов для иноагентов, который был ранее одобрен Госдумой.