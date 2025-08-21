Лавров рассказал об итогах саммита на Аляске

На саммите России и США был достигнут существенный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.

Об этом в четверг, 21 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Вслед за этим мероприятием европейские страны поехали за господином Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня. Конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения, — цитирует слова Лаврова РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что Киев до сих пор не ответил на инициативу Москвы о создании трех рабочих групп для переговоров — об этом, в частности, президент России Владимир Путин упоминал в последнем телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.

Кроме того, Лавров подтвердил, что Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине со стороны западных государств. Дипломат также отметил, что обсуждать эти гарантии безопасности без участия России бессмысленно.

