Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским только при условии, что все вопросы, требующие обсуждения, будут хорошо проработаны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что эксперты и министры готовят необходимые рекомендации относительно возможной встречи лидеров двух государств.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах. Он также призвал Россию продемонстрировать готовность завершить конфликт.

Лавров оценил желание Украины урегулировать конфликт с Россией

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.