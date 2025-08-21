Лавров напомнил о проблеме легитимности украинских властей

В случае подписания соглашений с Украиной об урегулировании конфликта Киевом должен быть решен вопрос о легитимности властей.

О проблеме легитимности властей Украины напомнил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороной», — заявил дипломат.

Он не уточнил, кто именно мог бы подписать соглашения с Россией с украинской стороны.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом, по словам главы МИД России, требующие обсуждения на высшем уровне вопросы должны быть хорошо проработаны для такой встречи.