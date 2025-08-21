Лавров оценил желание Украины урегулировать конфликт с Россией

Киев прямо показывает свою незаинтересованность в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании», — сказал он.

Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

Дипломат упомянул заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего, что Украина будет требовать санкционного давления на Россию от Запада, чтобы добиться «слома российской экономики».