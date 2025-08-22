Кадыров объявил о начале гуманитарной акции для жителей Газы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале гуманитарной акции регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Газе.

«В Газе началась одна из крупнейших гуманитарных миссий в истории Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Первые партии помощи уже доставлены жителям», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров также отметил, что в ближайшие несколько дней помощь получат около миллиона человек.

Ранее агентства и гуманитарная организация системы ООН опубликовали совместное сообщение, в котором заявили, что в секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода.

В начале августа сообщалось, что в секторе Газа наблюдается острая нехватка еды, из-за этого дети местных жителей находятся на грани смерти.