Выступление президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году — его самая важная речь, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Гленн Дизен.

«Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил», — поделился своей точкой зрения он.

Президент РФ Владимир Путин в июле говорил о том, что его речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, но она не была услышана на Западе.

Глава российского государства произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Путин жестко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения Североатлантического альянса и размещения в Восточной Европе объектов американской ПРО.