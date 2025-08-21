В Россию желает переехать большое число иностранцев из западных стран, в которых им навязывают «неолиберальные псевдоценности», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Только за прошедший год документы получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и целого ряда других стран, включенных в перечень правительства Российской Федерации № 2560-р», — рассказала дипломат.

Она отметила, что в России иностранцы находят уважение к достоинству и семейным традициям.

В начале июня текущего года стало известно о решении многодетного отца из США Дерека Хаффмана вступить в ряды ВС РФ спустя несколько месяцев после переезда в Московскую область. Данный шаг, по его словам, направлен на ускорение его интеграции в российское общество.

До переезда в Россию Хаффман работал на заводе, расположенном в штате Техас. Американец отметил, что ему и его семье надоела пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и снижение уровня культуры в США, что и послужило причиной переезда в Россию.