Депутат Государственной думы Светлана Журова выразила сомнения в компетентности американского генерала, заявившего о возможности «стереть Калининград с лица земли».

По её мнению, такие заявления о городе, который является колыбелью европейской и русской культуры, местом рождения Иммануила Канта, вызывают вопросы о профессионализме военных.

Журова отметила в беседе с life.ru , что такие призывы требуют от военных высокого уровня образования и осознания того, что уничтожение культурного наследия человечества — это преступление.

Она подчеркнула, что Калининград — это не просто культурное наследие, а важный элемент мирового культурного наследия, где живут люди.

Депутат сравнила подобные высказывания с фашистскими методами, применявшимися Гитлером во время войны.

По её словам, в боевых действиях можно обсуждать поражение военных объектов, но разрушение целого города возвращает к временам фашизма, который уничтожал города и деревни на территории России и других стран.