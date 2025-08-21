Захарова: большое число иностранцев желает переехать в Россию

Дипломат подчеркнула, что МИД РФ ведет активную межведомственную работу, направленную на реализацию указа президента Владимира Путина №702. Этот указ предусматривает оказание гуманитарной поддержки лицам, которые придерживаются близких России духовно-нравственных ориентиров. Российские посольства и консульства по всему миру регулярно обрабатывают обращения от иностранных граждан и занимаются оформлением виз для тех, кто принял решение связать свою дальнейшую жизнь с Россией.

Захарова отметила, что за последний год документы для переезда были выданы гражданам таких стран, как США, Германия, Франция, Италия, Австралия и Канада. Она уточнила, что речь идет о государствах, включенных в соответствующий перечень правительства Российской Федерации.

По мнению представителя МИД, причиной такого интереса к России является несогласие этих людей с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей в их родных странах. В России же, как считает Захарова, они находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству, что и становится решающим фактором для переезда.

В своем Telegram-канале Мария Захарова напомнила, что для удобства потенциальных переселенцев была разработана специальная памятка. Этот документ доступен на официальном сайте внешнеполитического ведомства, в его социальных сетях, а также на цифровых ресурсах российских дипломатических представительств за рубежом.