В РФ предложили ввести запрет на электросамокаты

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина с просьбой ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории РФ. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации. <…> Прошу вас инициировать разработку проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения Российской Федерации и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в документе.

Миронов отметил, что электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования, особенно в случае аренды электросамокатов неопытными пользователями. В настоящее время в РФ нет эффективных механизмов предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности, считает депутат.

Ограничение скорости в 25 км/ ч и разрешение движения по тротуарам не учитывают реальные риски, отсутствие инфраструктуры и поведенческие факторы пользователей, особенно в случае массового проката, добавил он.

По мнению председателя партии, запрет на прокат электросамокатов позволит устранить основной источник опасности, связанный с массовым использованием арендованных устройств неопытными лицами.