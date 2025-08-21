СМИ: Уиткофф допускал просчеты в ходе переговоров с Россией

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф допускал просчеты в ходе переговоров с Россией. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy, который назвал чиновника "ходячей катастрофой".

© Газета.Ru

По данным издания, после последней встречи с президентом России Владимиром Путиным Уиткофф неверно истолковал переданное послание. Журнал отмечает, что подобные просчеты неудивительны, так как спецпосланник не допускает к своим встречам экспертов Госдепа и Совета национальной безопасности США. В статье отмечается, что Уиткофф ранее подвергался критике за незнание названий некоторых регионов, упоминаемых в контексте мирного урегулирования.

16 августа телеканал NBC сообщил со ссылкой на двух бывших американских чиновников, что следствием "неопытности" Уиткоффа в области дипломатии высокого уровня стало то, что после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в начале августа он покинул РФ, решив, что Российская Федерация предложила "мирный вывод" своих войск из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле Москва требовала вывода оттуда украинских военных. При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила NBC, что подобные сообщения являются ложными.