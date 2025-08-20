Путин сделал заявление о ядерном щите России

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть надежный ядерный щит. На это российский лидер указал в поздравлении работников и ветеранов атомной отрасли страны с ее 80-летием.

Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов», — говорится в телеграмме.

Также президент России отметил, что за 80 лет в стране были запущены новые предприятия, научные институты и конструкторские бюро, а также возведен единый научно-промышленный комплекс.