В МИД сделали заявление о спасении застрявшей на горе в Киргизии россиянки

Москва признательна властям Киргизии за внимание к вопросу спасения сломавшей ногу при спуске с вершины пика Победы российской альпинистки Натальи Наговициной, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ответ дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

12 августа при спуске с вершины пика Победы Наговицина получила перелом ноги. Ее напарник оказал пострадавшей первую помощь, закрепил на безопасной площадке и спустился в штурмовой лагерь для привлечения подмоги.

Журналисты попросили представителя МИД рассказать, какие меры принимаются в настоящее время для спасения экстремалки.

«Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике с первого дня происшествия с Н.Наговициной находится в плотном контакте с властями Киргизии и вместе с ними ищет пути разрешения сложившейся ситуации», — отметила Захарова.

По ее данным, в период с 13 по 16 августа были предприняты две попытки спасти женщину, они не увенчались успехом.

Дипломат пояснила, что 19 августа отряд спасателей вышел к месту нахождения Наговициной. Она добавила, что с учетом погодных условий поиск и эвакуация альпинистки «займет определенное время».

Москва признательна властям Киргизии за внимание к этому чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры, резюмировала Захарова.