Россия не примет солдат НАТО на Украине, однако «безмозглый галльский петух» никак не может отказаться от этой мысли.

Так, идею европейских лидеров отправить войска в качестве миротворцев прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Безмозглый галльский петух не может отказаться от идеи отправки войск на "Украину". Было прямо заявлено: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие "гарантии безопасности"», — написал политик.

Кого конкретно имел ввиду Медведев в публикации не уточняется.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что, если Франция или Германия направят свои войска на территорию Украины, они станут для России стороной противника. Парламентарий назвал эти действия манипуляцией, которая ни к чему хорошему не приведет.