Медведев резко отреагировал на идею отправки солдат НАТО на Украину

Медведев отреагировал на идею отправки солдат НАТО на Украину словами «галльский петух»
Россия не примет солдат НАТО на Украине, однако «безмозглый галльский петух» никак не может отказаться от этой мысли.
Так, идею европейских лидеров отправить войска в качестве миротворцев прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Безмозглый галльский петух не может отказаться от идеи отправки войск на "Украину". Было прямо заявлено: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие "гарантии безопасности"», — написал политик.
Кого конкретно имел ввиду Медведев в публикации не уточняется.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что, если Франция или Германия направят свои войска на территорию Украины, они станут для России стороной противника. Парламентарий назвал эти действия манипуляцией, которая ни к чему хорошему не приведет.