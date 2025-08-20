Медведев резко отреагировал на идею отправки солдат НАТО на Украину

Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом «миротворцев». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

© Global look

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о необходимости размещения на Украине сил поддержки на «суше, в море и в воздухе». По его словам, это должна сделать созданная по инициативе Парижа и Лондона «коалиция желающих» в рамках будущих гарантий безопасности.

Комментируя заявление Макрона, Медведев назвал его «безмозглым галльским петухом, который никак не может отказаться от идеи отправки войск на Украину».