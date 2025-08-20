На место нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в случае его ухода придет человек такого же политического круга и взглядов на Россию, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что для России главное — это заключить с Украиной мирное соглашение на приемлемых условиях.

«Дело в том, что, мне кажется, Зеленский — это человек, который должен покинуть пост президента, который он занимает уже незаконно определенное время, а во-вторых, который привел Украину к краху реальному», — сказал Джабаров, добавив, что будет попытка подставить вместо него человека такого же политического круга.

Комментируя возможное выдвижение бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на пост президента Украины, сенатор пришел к выводу, что все остальные возможные кандидаты еще хуже.

«Что касается Залужного, ну, возможно. Только я не думаю, что хрен будет слаще редьки. Мне кажется, что результат будет такой же», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

СМИ: Запад может начать операцию по отстранению Зеленского от власти

Ранее «Страна.ua» пришла к выводу, что Запад начал операцию по отстранению Зеленского от власти. До этого стало известно, что Великобритания решила помочь Украине с проведением выборов. Избирательные комиссии стран подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом. По словам близкого к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики источника издания, сложившаяся ситуация является тревожным звонком для Зеленского по ряду причин.

Медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергала информацию относительно подготовки к президентским выборам. По ее словам, экс-главком неоднократно высказывал свою позицию, которая заключается в том, что во время конфликта «нужно работать над сохранением страны», а не думать о выборах.