Предложение Кремля повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной объяснили

Политолог Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу Кремля повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной.

Ранее глава российского МИД России Сергей Лавров рассказал, что по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин предложил повысить уровень глав делегаций на прямых переговорах с Украиной. Дипломат подчеркнул, что глава Белого дома позитивно оценил данную инициативу. Москва рассчитывает, что Трамп донесет и разъяснит ее украинской стороне.

Предложение главы российского МИД повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной говорит в первую очередь о том, что в Кремле убеждены в возможности перевода диалога с официальным Киевом в конструктивное русло. Очевидно, американская сторона, выступая в качестве посредника, сумела предоставить надежное подтверждение того, что Украина готова идти на реальные компромиссы в принципиально значимых для России вопросах и не откажется от взятых на себя обязательств в последний момент. Отчасти это, возможно, связано с итогами переговоров между Трампом и европейскими лидерами, ранее уже саботировавшими переговорный процесс между Москвой и Киевом. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

По словам специалиста, в случае перехода к конструктивному формату переговоров российская делегация вполне может быть расширена за счет присутствия глав внешнеполитического ведомства или министра обороны, который, весьма вероятно, будет присутствовать на переговорах вместе с начальником Генштаба.

«Гипотетически, в состав делегации могут войти помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Минфина Антон Силуанов. Но очевидно, что окончательное решение остается за президентом России», - подчеркнул эксперт.

