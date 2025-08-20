Власти Украины прошли путь «от евроинтеграции к еврооккупации» и в настоящее время находятся в шаге от окончательной катастрофы, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что Франция, Германия и Великобритания намереваются после подписания мирного соглашения разместить экспедиционные контингенты на территории Украины.

«Госпереворот на Украине в 2014 году начинался под лозунгом евроинтеграции, а иссякает на идее еврооккупации. Очень символично: Украина, захваченная «евромайданщиками», так и не смогла войти в Европу», — отметил Константинов.

Парламентарий заметил, что западный военной контингент, в случае ввода на Украину, стоит воспринимать как оккупантов и интервентов, напрямую угрожающих безопасности России.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что королевство готово участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины путем воздушного патрулирования силами ВМС.