Россия вводит санкции в отношении подданных Британии

Россия вводит санкции в отношении 21 гражданина Великобритании, включая представителей СМИ, неправительственных организаций, консалтинговых компаний и экспертного сообщества. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании", - заявили в МИД России.

В список попали подданные Великобритании, а также "сотрудничающие с деструктивными британскими медиа- и консалтинговыми структурами граждане третьих стран".

Как сообщили на Смоленской площади, решение стало ответом на "продолжающийся конфронтационный курс Лондона". Представители министерства подчеркнули, что власти Британии предпринимают усилия по "демонизации" Российской Федерации. Ввиду политики Лондона в стране и за ее пределами формируются "антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене". Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что Туманный Альбион продолжает активно "накачивать оружием неонацистский режим в Киеве".

"Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка и перенаправлению ресурсов Запада с содействия международному развитию на подпитку милитаристских устремлений Киева и поддержку собственного ВПК", - добавили в МИД РФ.

"Быстрота, с которой после начала СВО англичане вывели на новый уровень антироссийскую информационную кампанию, и примеры их нападок на другие страны свидетельствуют о том, что схожие пропагандистские рычаги могут быть применены против любого международного субъекта, действия которого перестают отвечать интересам коллективного Запада", - констатировали в МИД.

Ранее Лондон объявил о введении санкций в отношении киргизских и люксембургских компаний, обвиняя в финансовых операциях, якобы помогающих России избегать санкций. Всего Британия ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц.