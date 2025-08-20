В Госдуме высказались об уровне новой делегации от России на переговорах с Украиной

Российскую делегацию на переговорах с украинской стороной представлял высокий уровень политиков, однако состав могут расширить за счет парламентской дипломатии, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил повысить уровень глав делегаций на прямых переговорах с Украиной. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Журова отметила, что ранее в составе переговорной группы был помощник президента, что и так свидетельствовало о высоком уровне российской делегации. На этот раз в группу переговорщиков могут войти представители парламентской дипломатии, предположила депутат.

«Если дополнительно включать, например, парламентскую дипломатию, то это может быть председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. В то же самое время, если мы говорим про украинскую сторону и легитимность нынешнего президента Украины, то сейчас Верховная Рада даже в подписании мирного соглашения более легитимна», — отметила парламентарий.

Ранее Дональд Трамп поделился подробностями своего звонка Владимиру Путину во время приема украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Американский президент охарактеризовал беседу как очень хорошую.