В России раскрыли вероятные задачи десанта ВСУ в Крыму

Целью десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ), высадившегося в Крыму, могло быть осуществление провокаций в преддверии новых переговоров об урегулировании конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«ВСУ предпринимают попытки провокационных действий, в том числе, на крымском направлении. Крым — это субъект России, но Украина по-прежнему пытается поставить под сомнение этот вопрос. Особенно на фоне приближающихся переговоров», — сказал политик.

Депутат объяснил, что ВСУ хотели бы добиться каких-то военных успехов перед переговорами на уровне лидеров стран. Но, как убежден Швыткин, такие попытки обречены на провал.

«Попытки заявить претензии на Крым со стороны ВСУ будут пресечены в любом случае. Даже президент США Дональд Трамп сегодня занимает очень четкую позицию по этому вопросу и признает полуостров субъектом России. Но попытки провокаций со стороны ВСУ, вероятно, все равно будут продолжаться», — заключил Швыткин.

Ранее сообщалось, что десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма, был частично уничтожен и снят на видео. Столкнувшись с сопротивлением, противник отступил.