Президент России Владимир Путин мог настоять на встрече тет-а-тет с Владимиром Зеленским, поскольку бывший комик «играет на публику». Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог и первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

Ранее Politico сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы предлагал присутствовать на встрече Путина с Трампом, однако российский лидер отказался, заявив о желании поговорить с украинским политиком наедине. По мнению Пинчука, если эта информация верна, то мотив может быть психологическим.

«Вся игра Зеленского на публику, весь его имидж боевитого лидера — это спектакль. Когда с ним садятся один на один, он другой человек», — заявил эксперт.

Пинчук добавил, что по этой причине Путин мог предпочесть беседу тет-а-тет. Не исключено, что разговор «без лишних глаз» пройдет совершенно иначе, чем при наличии любого наблюдателя.