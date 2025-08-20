Лавров: Украина не ответила на предложение РФ создать три переговорных группы

Украина до сих пор не дала ответ на предложение России, сделанное в Стамбуле, по организации работы онлайн в трех группах. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На последнем, третьем раунде наши переговорщики предложили создать три рабочие группы, для того чтобы более конкретно рассматривать пункты повестки дня. Группы по военным, гуманитарным и политическим вопросам. Вот до сих пор пока от Украины ответа не последовало", - отметил он.

Министр обратил внимание на то, что Россия также внесла предложение повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной.

"По итогам разговора телефонного позавчера с президентом [США Дональдом] Трампом наш президент [Владимир Путин] внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций. И как раз это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования наряду с военными, наряду с гуманитарными", - продолжил глава МИД РФ.

"Понятно, что не от нас зависит реакция украинской стороны, но, поскольку эта идея была воспринята позитивно президентом Трампом, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям и мы получим реакцию. Это стало бы важным шагом по повышению уровня переговоров, по повышению степени конкретности и по приближению к рассмотрению ключевых вопросов, которые требуется решить для устойчивого урегулирования", - добавил Лавров.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов двух стран.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.