Лавров: Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы

Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп разъяснит киевским представителям переговорные инициативы Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что реакция украинской стороны не зависит от России, однако отметил позитивное восприятие этих идей со стороны Трампа, передает ТАСС.

«Понятно, что не от нас зависит реакция украинской стороны, но поскольку эта идея была воспринята позитивно президентом Трампом, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию», – сказал министр.

По его словам, получение ответной реакции позволит поднять переговоры с Киевом на новый уровень и приблизиться к обсуждению главных тем для урегулирования ситуации.

Ранее Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины. Он заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.