Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин предложил повысить уровень глав делегаций на прямых переговорах с Украиной. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«По итогам разговора телефонного позавчера с президентом [США Дональдом] Трампом наш президент внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций», — отметил глава российского МИД.

Лавров добавил, что глава Белого дома позитивно оценил данную инициативу. Москва рассчитывает, что Трамп донесет и разъяснит ее украинской стороне. Это станет важным шагом к рассмотрению ключевых вопросов, решение которых необходимо для устойчивого урегулирования.