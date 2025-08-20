В МИД РФ заявили о готовности обсуждать с Украиной политические аспекты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Лавров отметил, что на последнем третьем раунде переговоров в Стамбуле представители российской делегации предложили создать три рабочие группы для того, чтобы более конкретно рассматривать пункты повестки дня по военным, гуманитарным и политическим вопросам. По словам министра, на данный момент от Украины ответа не последовало.

Дипломат указал, что президент России Владимир Путин после переговоров с главой США Дональдом Трампом предложил не только продолжить диалог, но и обсудить возможность повышения уровня делегаций.

«И как раз это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов регулирования, наряду с военными, наряду с гуманитарными», — заключил Лавров.

До этого глава МИД РФ заявил, что решения по коллективным гарантиям безопасности Украины не должны приниматься без участия Москвы. По его словам, российская сторона неоднократно объясняла, что Москва будет отстаивать свои законные интересы «твердо и жестко».