Состоявшаяся на прошлой неделе на Аляске встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала политической победой для России. Об этом пишет UnHerd.

«Всё это должно было ознаменовать новую главу в отношениях между США и Россией. Но для Москвы это значило ещё больше. Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и её экономики», — говорится в статье.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT заявил, что на саммите президента России и главы США на Аляске сбылись все самые страшные опасения европейцев.

По словам Орлова, это было похоже на встречу старых друзей или как минимум единомышленников, которые понимают друга друга.