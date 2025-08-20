Лавров ответил на слова Каллас о России

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о недоверии договорённостям с Россией и продолжении давления на Москву отражают деградацию внешнеполитических методов в Евросоюзе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

«Но это не дипломатия, это уже деградация внешнеполитических методов, которые, по сути дела, у Евросоюза сводятся исключительно к санкциям», — отметил Лавров.

Он также назвал среди других инструментов внешней политики Брюсселя «прямое воровство», в частности в отношении золотовалютных резервов России.

Накануне Каллас заявила, что ЕС не доверяет договорённостям с Россией и намерен продолжать вводить санкции, а также тренировать ВСУ.