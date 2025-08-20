Лавров раскрыл позицию России по гарантиям безопасности Украины

Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине со стороны западных государств. Об этом в среду, 20 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат также отметил, что обсуждать эти гарантии безопасности без участия России бессмысленно.

— Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать, выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными, — цитирует Лаврова ТАСС.

Президент США Дональд Трамп многократно публично говорил, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках конфликта с Россией.

Однако его спецпосланник Стив Уиткофф сообщил, что глава Белого дома и его российский коллега Владимир Путин во время переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.

Кроме того, появилась информация о том, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.