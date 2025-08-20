Путин cозвонился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале, главы государств обсудили развитие ситуации вокруг Украины.

Отмечается, что с российской стороны с удовлетворением отмечено содействие Турции в проведении переговоров между представителями РФ и Украины в Стамбуле. Также Путин высказал Эрдогану оценки состоявшегося на Аляске саммита между Москвой и Вашингтоном.

Российский и турецкий лидеры также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов.

Эрдоган сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Напомним, что 15 августа Путин встретился с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Позднее, 18 августа Трамп принял в Белом Доме Владимира Зеленского и европейских лидеров. После этого президент США объявил о подготовке встречи глав РФ и Украины.