Ключевой звонок: Путин и Эрдоган обсудили итоги по Украине

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним последнее развитие ситуации вокруг Украины после встречи на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом и прошедших в Вашингтоне переговоров Трампа с Владимиром Зеленским и европейцами.

Как отмечается пресс-служба Кремля, Владимир Путин в ходе разговора дал оценку состоявшейся в Анкоридже встрече в верхах.

После этого лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины.

Владимир Путин также выразил удовлетворение оказываемым Анкарой содействием в проведении переговоров между представителями России и Украины и Стамбуле.

Помимо украинской тематики президенты также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, том числе развитие торгово-инвестиционных связей.