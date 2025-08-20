В России допустили присоединение Одессы с одним условием

Киев может пустить на Украину войска стран НАТО в обмен на передачу России Одессы и всех южных областей Украины. Такое мнение выразил полковник Виктор Баранец в материале для «Комсомольской правды».

Он подчеркнул, что лидеры ряда европейских стран уже поддержали отправку своих сил на Украину после достижения мирного соглашения, хотя Москва еще не давала согласия на такие действия. Военный допустил, что в случае, если войска Североатлантического альянса все-таки попадут на Украину, российская сторона должна провести «компенсационные торги» и потребовать присоединения южной части республики.

«Вариант: НАТО входит на Украину, но при условии, что к России отходят все южные области бывшей Украины, включая Одесскую и Николаевскую. Возможно, и Харьковская. Бьем еще по одному больному месту Киева — отрезаем его от Черного моря», — написал он.

Баранец также призвал заключить соглашение, в рамках которого российские войска получат право атаковать «всеми наличными видами оружия, вплоть до ядерного» размещенные на Украине войска в случае ударов по России с территории страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы с Россией. При этом он подчеркнул, что обмен территориями должен обсуждаться исключительно на уровне глав государств и при участии США.