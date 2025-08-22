Недавняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вызвала волну обсуждений как на Западе, так и в Азии. Китайские аналитики издания Baijiahao уверены: переговоры стали громкой дипломатической победой для главы российского государства. В Москву Путин вернулся не с пустыми руками, а с результатами, которые всерьез встревожили Европу.

© kremlin.ru

«Как и ожидалось, на саммите на Аляске хитрый Путин легко переиграл Трампа, одержав три важные победы. <…> Китай также получил неожиданно хорошие новости», – отмечается в материале.

По мнению китайских журналистов, российский лидер оказался куда более гибким и расчетливым, чем ожидал Вашингтон. Даже западные СМИ, традиционно критически настроенные к Кремлю, вынужденно признали, что саммит обернулся успехом для России. Европейские страны, делавшие ставку на провал переговоров, встретили итоги встречи с явным раздражением.

Первым важным результатом стало смягчение санкционной риторики. Напряженность между Москвой и Вашингтоном усилилась в июле, когда Дональд Трамп неожиданно выдвинул России жесткий ультиматум: либо скоропалительное прекращение огня, либо новые экономические ограничения. Однако после личного разговора с Путиным американский президент отказался от этих угроз. Китайские обозреватели сделали вывод, что российский лидер проявил выдающиеся переговорные навыки, сумев разрядить ситуацию.

Еще одним достижением стало изменение позиции США по вопросу урегулирования конфликта. Вместо настаивания на сиюминутной деэскалации, Трамп поддержал идею Путина о необходимости заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Такой подход предполагает устойчивое и долгосрочное решение проблемы, чего, по оценке китайской стороны, явно не ожидали в Европе, особенно те силы, которые извлекают выгоду из затягивания конфликта.

Интересно, что в повестке саммита не фигурировал Китай, но, как отметили в Baijiahao, ему тоже досталась своя выгода. Ранее Белый дом рассматривал возможность введения санкций против Пекина за тесное экономическое сотрудничество с Москвой. Однако после обсуждений с Путиным Трамп заявил, что в этом больше нет необходимости.

Таким образом, в ходе одной встречи российский президент сумел укрепить свои позиции, повлиять на глобальную повестку и обезвредить угрозу не только для Москвы, но и для Пекина, пишет АБН24.

Накануне Трамп в очередной раз заявил, что ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине может проясниться в течение следующих двух недель.